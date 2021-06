EXCLUSIV | "Am vorbit cu domnul Rotaru, a zis ca nu exista asa ceva!" Anunt de la Craiova despre viitorul lui Ouzounidis

Zvonurile cu privire la antrenorul grec au fost dezmintite de oficialul craiovean.

In spatiul media a aparut o informatie conform careia Marinos Ouzounidis ar fi gata de plecarea de la CSU Craiova, grecul avand oferte din Arabia Saudita si Cipru, insa Sorin Cartu, presedintele oltenilor, nu cred ca tehnicianul va pleca si spune ca a discutat cu Mihai Rotaru care e de aceeasi parere.

"Sumudica e antrenor bun si stie sa-si capaciteze echipa, conducerea. Nu stiu ce sa spun de Ouzounidis. Am vorbit si cu domnul Rotaru, a zis ca nu exista asa ceva. Nu pot sa vorbesc pe daca si pe parca. A terminat pe 3, s-a luat Cupa, nu vad schimbarea. Nu stiu daca clauza. Nu este de discutat subiectul asta, fiindca nu stiu nimic.



Se lucreaza la transferuri si va anuntam la momentul cand sunt gata. In orice caz, trebuie completat lotul, adusi niste jucatori care sa ne aduca intr-o postura mai buna decat am fost. Acum nu e nicio oferta pentru nimeni", a spus Sorin Cartu la Ora Exacta in Sport.