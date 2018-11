"A venit greseala cu Dinamo si de atunci nu am mai avut voie sa pasesc pe gazon! Nu cred ca antrenorul a decis asta!" ATAC DIRECT la Becali: jucatorul ca il acuza pe patron ca I-A FORTAT plecarea

Gigi Becali este recunoscut pentru iesirile sale publice in care isi critica jucatorii dupa anumite meciuri mai slabe.

De cele mai multe ori, patronul FCSB revine asupra declaratiilor atunci cand fotbalistii in cauza au o prestatie buna. Papp spune Gigi Becali a fost cel care a decis ca el sa nu mai intre pe teren si acesta a fost si motivul pentru care a plecat de la FCSB.

"Imi doream sa plec afara. Nu eram luat in vizor. Daca mai greseam un meci, eram imediat scos din lot. A venit greseala din meciul cu Dinamo si de atunci nu am mai avut voie sa pasesc pe gazon. Nu cred ca antrenorul a decis asta. Eu ma pregatesc 100% de fiecare data si imi respect colegii. N-am mai primit sanse si asta a fost", a declarat Papp pentru DigiSport.

Papp a jucat 63 de meciuri in cele doua sezoane petrecute la FCSB si a marcat trei goluri. In varsta de 29 de ani, Papp nu ar spune nu unei reveniri la echipa lui Becali in conditiile in care experienta din Turcia nu a decurs asa cum si-a dorit.