Asta ar fi mutarea surpriza a finalului de an! Transferul care rezolva toate problemele de la FCSB: "Becali plateste cel mai bine!"

FCSB s-a confruntat in acest sezon cu numeroase probleme. Majoritatea in aparare.



Dica a plecat in noul sezon cu doar doi fundasi centrali de meserie in lot. Cand au inceput sa apara accidentarile si suspendarile, antrenorul FCSB s-a vazut nevoit sa improvizeze.

Desi Dica a cerut cel putin inca un fundas central de aproape 6 luni, Gigi Becali a decis sa nu se implice. Salvarea poate veni in iarna de la un fost jucator al FCSB.

Paul Papp, fost jucator al FCSB in perioada 2014-2016, spune ca ar fi dispus sa revina in Romania. Intra in ultimele sase luni de contract cu Sivasspor si nu este deloc multumit de statutul sau la echipa din Turcia.



"Niciodata sa nu spui niciodata! M-am simtit bine acolo. Intru in ultimele 6 luni de contract cu Sivasspor. Mi s-au acordat putine sanse aici si as vrea sa plec la iarna. As accepta si o oferta rezonabila din Romania. Nu am fost accidentat, sunt apt 100% si astept iarna pentru a-mi decide viitorul. Despre Gigi Becali nu vreau sa vorbesc. Nu e treaba mea ce face. Plateste cel mai bine din Romania, cumpara tot ce e mai de valoare si asta e de apreciat. Punct", a declarat Papp pentru DigiSport.