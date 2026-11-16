VIDEO EXCLUSIV Jucătorul marii rivale, propus lui Gigi Becali la FCSB: "Va fi fotbalist de națională, face față fără nicio problemă"

Jucătorul marii rivale, propus lui Gigi Becali la FCSB: &quot;Va fi fotbalist de națională, face față fără nicio problemă&quot; Superliga
SPORT.RO
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Florin Gardoș (38 de ani), managerul general de la Chindia Târgoviște, crede că FCSB ar putea aduce întăriri inclusiv din liga a doua.

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Florin GardosFlorin GașpărChindia TargovisteFCSB
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Într-o perioadă în care Gigi Becali angajează numeroase persoane în cadrul clubului pentru a găsi jucători care să poată fi transferați în fereastra de mercato din iarnă, Florin Gardoș a făcut și el o propunere pentru fosta sa echipă.

Florin Gașpăr, o soluție pentru FCSB, crede Florin Gardoș: "Va fi un fundaș dreapta de echipă națională"

Întrebat la VOYO Sport Live dacă crede că există vreun jucător în Liga 2 care ar putea să joace la FCSB în prezent, Florin Gardoș a răspuns rapid: "Da, cred! În ce situație m-ai pus... dar o să spun".

Gardoș a recomandat un jucător al Chindiei, pe fundașul dreapta Florin Gașpăr (19 ani). Internaționalul U20 aparține însă de Universitatea Craiova, una dintre marile rivale ale lui FCSB din Superliga, astfel că un transfer la formația roș-albastră pare puțin probabil.

"Din păcate, nu e jucătorul nostru, ci al Craiovei. E vorba de Florin Gașpăr, fundaș dreapta. Nu știu cum va termina sezonul, dar eu cred că va fi un fundaș dreapta de echipa națională.

E profilul lui Bancu, dar pe dreapta. Un copil foarte serios, care ar juca fără probleme. Dar mi-e greu să-mi dau seama cum ar fi de la o echipă de liga la o echipă care luptă pentru titlu și cupele europene. E o diferență cam mare.

El e împrumutat la noi. Sper că va juca mâine seară la naționala U20. În momentul de față, eu cred că face față în Liga 2 fără niciun fel de problemă..

E asemănător cu Pădurariu, dar e mai înalt. E un profil puțin mai bun, în sensul că e mai de perspectivă. E exact Bancu, dar pe dreapta. Mai liniar, nu cu driblinguri scurte, dar foarte bun și foarte abil. Aleargă mult, are viteză foarte bună, ajunge la finalizare, centrează", a spus Florin Gardoș, la VOYO Sport Live.

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Gașpar a fost debutat de Rădoi la Craiova și are titlul în palmares

Florin Gașpăr s-a format în academia celor de la Universitatea Craiova, iar până acum a mai fost împrumutat la CSM Reșița. Actualul împrumut de la Chindia Târgoviște expiră la finalul acestui sezon.

Componet al tuturor loturilor naționale, de la U15 și până la U19, Gașpăr este așteptat acum să își facă debutul la U20, marți, la meciul din Elite League cu Polonia, care se va disputa chiar la Târgoviște.

Florin Gașpăr are un singur meci jucat la prima echipă de la Universitatea Craiova. Fundașul dreapta a prins aproximativ jumătate de oră în meciul din prima etapă a sezonului trecut, contra celor de la UTA Arad (3-3), când a fost introdus de Mirel Rădoi.

Datorită debutului oferit de Mirel Rădoi, Gașpăr și-a trecut în palmares titlul cu Universitatea Craiova.

  • 13 meciuri, un gol și trei pase decisive a strâns Gașpăr la Chindia în acest sezon din Liga 2. Formația din Târgoviște ocupă prima poziție în clasament
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