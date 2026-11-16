Au împânzit românii zona arabă, în ultimii ani, dovadă și faptul că, sezon de sezon, am avut reprezentanți la cluburile din Orientul Mijlociu. Fie că vorbim despre antrenori, fie că ne referim la jucători.

Din păcate, nu toți cei care ne-au reprezentat în zonă au și lăsat o impresie bună. În general, antrenorii noștri și-au meritat banii, ajungând chiar printre cei mai apreciați tehnicieni din lumea arabă. La jucători, în schimb, a fost altă poveste. Multe dezamăgiri și vedete ale Superligii care, odată ce au semnat cu formațiile din zona Golfului Persic, au fost de nerecunoscut. Un caz elocvent, în acest sens, e chiar Florinel Coman (28 de ani). În ultimele sale două sezoane, la FCSB, internaționalul român a avut 29 de goluri și 22 pase de gol. Apoi, din vara anului 2024, de când a semnat cu Al-Gharafa (Qatar), Florinel s-a schimbat total. În rău! Cifrele sale la gruparea din Doha spun totul: 8 goluri și 11 pase de gol. Iar asta în schimbul unui salariu de 170,000 de dolari pe lună!

Coman și Olăroiu, față în față în Supercupa Qatar-Emiratelor

Pe cât de rău i-a mers lui Coman, în Qatar, pe atât de bine s-a descurcat Cosmin Olăroiu, în Emirate. Tehnicianul de 57 de ani e cel mai de succes antrenor din istoria acestei țări, având 16 trofee cucerite cu Al-Ain, Al-Ahli / Shabab Al-Ahli și Sharjah. Acum, la Al-Jazira, Oli are toate șansele să-și îmbunătățească bilanțul. Prima ocazie va veni chiar luna viitoare, mai precis pe 20 decembrie.

Potrivit presei arabe, s-au stabilit cele două confruntări din Supercupa Qatar-Emiratelor. Aceste partide aduc față în față câștigătoarele și finalistele celor două competiții KO din aceste țări. După tragerea la sorți, au fost stabilite următoarele confruntări:

18 decembrie: Al-Ain (câștigătoarea Cupei Președintelui în Emirate) – Al-Sadd (finalista Amir Cup în Qatar)

20 decembrie: Al-Jazira (finalista Cupei Președintelui în Emirate) – Al-Gharafa (câștigătoarea Amir Cup în Qatar)

Așadar, cu ocazia celui de-al doilea meci, echipa lui Florinel Coman va merge, la Abu-Dhabi (Emirate), pentru a înfrunta formația antrenată de Cosmin Olăroiu. Miza acestor partide, dincolo de gloria sportivă? O sumă importantă de bani. La fiecare ediție, Supercupa Qatar-Emiratelor pune la bătaie următoarele premii:

Învingătoarea: 1,100,000 de dolari

Învinsa: 550,000 de dolari

Răzvan Lucescu, implicat în prima partidă

De remarcat că, pe lângă meciul Al-Jazira – Al-Gharafa, care îi va aduce pe Olăroiu și Coman față în față, și în prima partidă, cea de pe 18 decembrie, vom avea un român. Pentru că Al-Sadd e echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), acesta ajungând, în Qatar, din iunie, când l-a înlocuit pe Roberto Mancini.