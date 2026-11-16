„Chiar ascultam conferința de presă a antrenorului bosniac, care spunea că ne știe jocul, jucătorii, și nu întâmplător ne-a bătut de 3 ori. E o realitate! Vrea să transmită încredere publicului, că știe ce are de făcut, și noi trebuie să rămânem în continuare concentrați. Ne așteaptă un meci foarte greu în Bosnia. Să nu uităm că Polonia, după ce ne-a bătut pe noi, s-a dus în Bosnia și a luat bătaie” , a spus Ciprian Marica, potrivit VOYO SPORT LIVE .

Marica, despre meciul cu Polonia

România a învins Polonia pe Arena Națională, sâmbătă, 14 noiembrie, cu scorul de 2-1, în fața a peste 45.000 de spectatori. Golurile selecționatei conduse de Gică Hagi au fost marcate de Alexandru Cicâldău în minutul 68 și Dennis Man în minutul 72, în timp ce pentru oaspeți a înscris Mazurek în minutul 82. A fost primul succes al „tricolorilor” în grupa B4 a Ligii Națiunilor, după patru înfrângeri consecutive, inclusiv un 0-6 în turul cu polonezii.

„Aveam nevoie clar, atât jucătorii, suporterii, toată lumea avea nevoie de o victorie, ca să creadă din nou în echipa națională. E nevoie de o victorie pentru noi și imediat ne întoarcem la 360 de grade și iar suntem buni, iar avem șanse și așa mai departe. Ceea ce e okay, e normal, dar totodată trebuie să fim realiști, asta e cel mai important. Toată lumea vorbea, și știm foarte bine, de obicei echipele românești nu joacă două reprize. Sincer, mă gândeam că, după o repriză bună, mă așteptam să vină a doua mai grea. Dar uite că nu. Gică Hagi a fost inspirat la schimbări, și jucătorii intrați pe parcurs au fost decisivi. Lucrul acesta este îmbucurător. Arată faptul că e o emulație la echipă, lumea e mulțumită și asta i se datorează lui Gică Hagi. Mă bucur că, după cele patru înfrângeri, vine cu o soluție și pare că dă roade”, a mai spus Marica.

Partida cu Bosnia-Herțegovina de pe stadionul Bilino Polje din Zenica va fi ultima pentru România în această grupă a Ligii Națiunilor. România ocupă în acest moment ultima poziție, cu trei puncte, unul mai puțin decât Polonia, care întâlnește Suedia în ultima etapă.