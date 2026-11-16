Radu Drăgușin, italienii vorbesc deschis despre viitorul „protejatului lui Paratici”: suma pusă pe masă

În actuala stagiune, fotbalistul cotat la 16 milioane de euro este jucătorul de câmp cu cele mai multe minute bifate pentru formația viola. Acesta a strâns 1.122 de minute în 13 partide oficiale și a oferit două pase decisive: una în cele 11 apariții ca integralist din Serie A, în înfrângerea cu Torino (1-2), și una în cele două jocuri din Cupa Italiei, la succesul cu Benevento (4-1).

Potrivit publicației OneFootball , care îi atribuie statutul de „protejatul lui Paratici”, conducerea clubului și antrenorul Paolo Vanoli „vor să construiască viitorul apărării” în jurul internaționalului român cu 33 de selecții și un gol la prima reprezentativă. Directorul sportiv Fabio Paratici este oficialul care l-a transferat pe Radu Drăgușin de la Genoa în Anglia în ianuarie 2024, pentru 28 de milioane de euro , înainte de a-l readuce în Serie A în această vară.

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Clauza care îi aduce transferul definitiv la Fiorentina

Deși gruparea toscană a încasat 25 de goluri în 11 etape de campionat, având una dintre cele mai slabe defensive din ligă, la egalitate cu Udinese și Monza, sursa citată scrie că stoperul „reprezintă totuși o certitudine absolută pentru prezentul și viitorul clubului și liderul căruia să îi fie încredințate cheile defensivei”.

Transferul lui Drăgușin de la Tottenham s-a realizat sub forma unui împrumut, pentru are italienii au achitat suma de 1,9 milioane de euro, la care se adaugă o obligație de cumpărare condiționată în valoare de 17,5 milioane de euro.

Clauza de achiziție definitivă se activează automat în momentul în care apărătorul central atinge borna de 20 de meciuri în acest sezon, cu cel puțin 45 de minute jucate în fiecare. Cum fotbalistul are deja 13 astfel de prezențe, jurnaliștii italieni sunte de părere că „atingerea acestui prag pare acum o simplă formalitate, clauza urmând să se activeze deja în primele etape ale returului”.

După o zi liberă, jucătorii de la Fiorentina revin la antrenamente în baza sportivă Viola Park pentru a pregăti duelul cu Monza, programat luni, 23 noiembrie, de la ora 20:45.

Între timp, pentru echipa națională a României, acolo unde Radu Drăgușin joacă un rol principal în defensivă, urmează partida din deplasare cu Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, care se dispută marți, 17 noiembrie 2026, de la ora 21:45.