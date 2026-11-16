GALERIE FOTO Turneul Campionilor nu poate începe fără Ilie Năstase: unde l-au așezat italienii pe întâiul număr 1 ATP

Turneul Campionilor nu poate începe fără Ilie Năstase: unde l-au așezat italienii pe întâiul număr 1 ATP Tenis
Marcu Czentye
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Ilie Năstase (80 de ani), omagiat în Piemont.

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Ilie NastaseTurneul CampionilorTenis ATPJannik Sinnernumar 1 ATPAlexander Zverev
Din articol

Turneul Campionilor se desfășoară la Torino în săptămâna 15-22 noiembrie, avându-i principali favoriți la câștigarea trofeului pe Alexander Zverev - al 30-lea număr unu ATP - și Carlos Alcaraz, cel mai tânăr campion de Grand Slam din istorie.

Ilie Năstase, tratat cu maximă atenție la Torino

Pentru a omagia borna de treizeci de lideri mondiali pe care i-a văzut tenisul masculin, în Era Open, oficialii competiției derulate la Torino au pregătit o ceremonie extraordinară, în prima zi a ediției 2026.

Ilie Năstase a fost pus în loc de cinste, alături de Jannik Sinner - preferatul gazdelor -, absent la actuala ediție, din cauza unei accidentări la genunchi. Sinner a fost jucătorul care a petrecut marea parte a anului pe întâia treaptă a podiumului clasamentului lumii, însă Zverev va fi jucătorul care va încheia anul bucurându-se de acest privilegiu.

Năstase, alături de Becker, Edberg și Kuerten

Îmbrăcat la patru ace, într-un costum albastru, Ilie Năstase a fost flancat de Jannik Sinner și Mats Wilander, jucători care au împreună, în palmares, 12 titluri de mare șlem, în proba individuală.

În poza de grup s-au mai regăsit Boris Becker, Marat Safin, Lleyton Hewitt, Evgheni Kafelnikov, Juan Carlos Ferrero, Stefan Edberg, Thomas Muster și Gustavo Kuerten.

Șapte titluri de mare șlem în palmaresul primului număr unu ATP

Ilie Năstase a cucerit primul său titlu de mare șlem în proba de dublu masculin, în 1970, alături de Ion Țiriac, pe zgura de la Paris.

În total, a adunat șapte titluri de mare șlem, dintre care două, cucerite în proba individuală, în New York (1972) și Paris (1973).

Ilie Năstase a câștigat de patru ori Turneul Campionilor, în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.

Ilie Năstase

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Ilie Năstase trăiește „drama” lui Adrian Mutu: mai iubit în Paris decât în București

Intriganți, prin natura lor, Năstase și Mutu nu au reușit să devină cei mai iubiți sportivi în țară, dar au găsit, peste hotare, o dragoste sinceră a parizienilor, respectiv a locuitorilor Florenței.

Niciunul dintre ei nu se poate lăuda cu ideea că au resimțit cea mai mare iubire în țara natală, dar aprecierile străinilor au umplut aceste goluri.

Ilie Năstase a fost elogiat la Paris mult timp după ce a reușit să câștige titlul de campion la Roland Garros, în 1973, fiind salutat călduros de parizieni, până în ziua de azi. 

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu amintește de un episod trăit în 2010, când Ilie Năstase atrăgea atenția francezilor, în complexul Stade Roland Garros, în ciuda faptului că turneul de mare șlem era în plină desfășurare, cu partide captivante.

„Cu Adi Mutu am descoperit Florența altfel decât dacă aș fi fost turist. Am stat acolo și toată lumea îl recunoștea, în orice restaurant intram, pe stradă. Dacă mergi cu Adi Mutu la mall, până în capăt, o să te oprească două persoane.

În schimb, dacă mergi cu el în Florența, o să fie coadă după tine,” a afirmat regizorul Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro

Două titluri de mare șlem a cucerit Ilie Năstase în proba individuală: US Open 1972 și Roland Garros 1973.

În proba de dublu, Năstase a ieșit triumfător la Paris, alături de Ion Țiriac, în 1970. 

  • Ilie Năstase, salutându-l pe Daniil Medvedev, unul dintre participanții Turneului Campionilor, ediția 2026.
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