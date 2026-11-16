Turneul Campionilor se desfășoară la Torino în săptămâna 15-22 noiembrie, avându-i principali favoriți la câștigarea trofeului pe Alexander Zverev - al 30-lea număr unu ATP - și Carlos Alcaraz, cel mai tânăr campion de Grand Slam din istorie.

Ilie Năstase, tratat cu maximă atenție la Torino

Pentru a omagia borna de treizeci de lideri mondiali pe care i-a văzut tenisul masculin, în Era Open, oficialii competiției derulate la Torino au pregătit o ceremonie extraordinară, în prima zi a ediției 2026.

Ilie Năstase a fost pus în loc de cinste, alături de Jannik Sinner - preferatul gazdelor -, absent la actuala ediție, din cauza unei accidentări la genunchi. Sinner a fost jucătorul care a petrecut marea parte a anului pe întâia treaptă a podiumului clasamentului lumii, însă Zverev va fi jucătorul care va încheia anul bucurându-se de acest privilegiu.

Năstase, alături de Becker, Edberg și Kuerten

Îmbrăcat la patru ace, într-un costum albastru, Ilie Năstase a fost flancat de Jannik Sinner și Mats Wilander, jucători care au împreună, în palmares, 12 titluri de mare șlem, în proba individuală.

În poza de grup s-au mai regăsit Boris Becker, Marat Safin, Lleyton Hewitt, Evgheni Kafelnikov, Juan Carlos Ferrero, Stefan Edberg, Thomas Muster și Gustavo Kuerten.

Șapte titluri de mare șlem în palmaresul primului număr unu ATP

Ilie Năstase a cucerit primul său titlu de mare șlem în proba de dublu masculin, în 1970, alături de Ion Țiriac, pe zgura de la Paris.

În total, a adunat șapte titluri de mare șlem, dintre care două, cucerite în proba individuală, în New York (1972) și Paris (1973).

Ilie Năstase a câștigat de patru ori Turneul Campionilor, în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.