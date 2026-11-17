Deși așteptările erau ridicate, Gică Hagi a avut parte de un start cu patru înfrângeri în Liga B din UEFA Nations League. În ciuda victoriei obținute în fața Poloniei, România are șanse mici să rateze barajul pentru retrogradare/menținere în urna a 3-a valorică din Liga Națiunilor.

Se știu adversarii! Peste cine poate da România la barajul din UEFA Nations League

Cu trei puncte acumulate în primele 5 runde, „tricolorii” ocupă ultima poziție în grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor. În ultima etapă, elevii lui Gică Hagi vor da peste Bosnia.

În paralel, Polonia se va duela cu Suedia în etapa cu numărul 6. Înaintea ultimei runde, România ocupă un loc de baraj. Totuși, calculele pot fi încă modificate.

Condițiile: România să se impună în fața Bosniei, ajungând astfel la 6 puncte, iar Polonia să nu obțină victoria în fața Suedia. În acest scenariu, „tricolorii” se vor afla pe locul 3, pe când naționala lui Robert Lewandowski ar pica pe locul 4.

Totuși, dacă aceste calcule nu se vor îndeplini, atunci România va întâlni o naționala aflată pe locul secund în Liga C. Acestea sunt Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.

Chiar dacă nu va încheia pe locul 3, România are în continuare șanse mari să se afle în Liga B în următoarea ediție din UEFA Nations League, în condițiile în care posibili adversari sunt, cel puțin la prima vedere, accesibili.