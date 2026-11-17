Elevii lui Ion Marin au învins Ucraina, scor 1-0, într-un meci disputat marți, la Ancona, în Italia.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Fernando Pellegrini, în minutul 87. Atacantul în vârstă de 18 ani, legitimat la Catanzaro și cu o înălțime de 1,94 metri, fusese introdus pe teren în minutul 65, în locul lui Daniele Luncașu.

România U19 a încheiat grupa pe ultimul loc

Succesul nu a fost suficient pentru ca „tricolorii” să evite retrogradarea în Liga B. România a terminat grupa A6 pe ultimul loc, cu trei puncte, după înfrângerile cu Italia, scor 0-2, și Israel, scor 1-2.

În celălalt meci al ultimei etape, Italia și Israel au remizat, 0-0. Ucraina a câștigat grupa, cu șase puncte, în timp ce Italia și Israel au acumulat câte patru puncte.

Primele trei clasate își păstrează locul în Liga A și continuă în ultima rundă a preliminariilor pentru Campionatul European din 2027, găzduit de Cehia.