Cei doi foști jucători și-au preluat oficial noile atribuții marți, pe 17 noiembrie. La prima lor experiență administrativă după retragerea din activitate, Rusescu (38 de ani) va coordona Academia FCSB și formația secundă, FCSB II , în timp ce Szukala (42 de ani) a preluat postul de director sportiv după ce Gigi Becali a renunțat la Florin Cernat săptămâna trecută.

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Bogdan Lobonț, rezervat în privința noilor oficiali

Deși i-a felicitat pentru performanțele obținute ca fotbaliști alături de Laurențiu Reghecampf, fostul portar al echipei naționale crede că aceștia ar putea fi puși în dificultate de viitoarele mutări de la echipă.

„E o mișcare bună, interesantă, ținând cont de istoricul pe care l-au avut împreună cu Reghe, dar vreau ca ei să reușească, pentru că pe Raul Rusescu îl cunosc mult mai bine decât pe Szukala. Și vreau să reușească în ceea ce vor să facă acolo. Totuși, am așa ceva, nu care mă ține, nici dubiu nu pot să îl numesc, mă tem că o să funcționeze totul bine până la evoluția primului jucător adus. Pentru că, na, ceea ce s-a întâmplat în trecut mă face să am acest gând care îmi stă în cutiuță acolo și nu-mi dă pace în ceea ce îi privește pe cei doi.

E Szukala care ne spune că a fost la cluburi importante în Europa și Hoffenheim i se pare un club cu un model de business foarte bun. Raul Rusescu termină, sau dacă nu a terminat, generația asta de directori sportivi care se face acum la Academia Națională de Fotbal. Știu ce se predă acolo, știu cum se lucrează. Și de asta vreau ca ei să reușească în ceea ce își propun, dar mă tem că totul o să fie în regulă până la evoluția primului transfer”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.

Pe lângă rolurile lor organizatorice, Rusescu și Szukala se vor implica direct în departamentul de scouting. Cei doi urmează să identifice și să propună fotbaliști pentru perioada de transferuri din luna ianuarie.