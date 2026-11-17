Tribunele stadionului cu 13.000 de locuri vor fi pline la ora meciului, iar potrivit FRF, la partidă vor asista și 110 suporteri români. Accesul spectatorilor se face începând cu ora locală 17:45, adică 18:45 în România. Partida din ultima etapă a grupei B4 se joacă marți, 17 noiembrie, de la 21:45, ora României.

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România caută a doua victorie în grupă

Echipa lui Gică Hagi a obținut sâmbătă primele puncte în această ediție a Ligii Națiunilor, după 2-1 cu Polonia, punând capăt astfel unei serii de patru înfrângeri consecutive. În tur, Bosnia-Herțegovina s-a impus cu 4-2 în România.

Înaintea ultimei etape, România ocupă locul al patrulea, cu 3 puncte, unul mai puțin decât Polonia. Suedia conduce grupa, cu 13 puncte, în timp ce Bosnia-Herțegovina este a doua, cu 8 puncte. Polonia și Suedia se întâlnesc de la aceeași oră. Ca să termine pe trei, „tricolorii” au nevoie de o victorie, iar polonezii să nu câștige cu Suedia.

Lotul României pentru meciul de la Zenica

Pentru ultima partidă a anului, Gică Hagi are la dispoziție 23 de jucători. Pe lista selecționerului se regăsesc: Ștefan Târnovanu (1), Andrei Rațiu (2), Radu Drăgușin (3), Andrei Coubiș (4), Virgil Ghiță (5), Vladimir Screciu (6), Florinel Coman (7), Alex Cicâldău (8), Daniel Bîrligea (9), Ianis Hagi (10), Nicușor Bancu (11), Otto Hindrich (12), Matei Ilie (13), Rareș Ilie (14), Lisav Eissat (15), Laurențiu Popescu (16), Cătălin Cîrjan (17), Răzvan Marin (18), Marius Corbu (19), Dennis Man (20), Olimpiu Moruțan (21), Vlad Dragomir (22) și Tony Strata (23).