"A sunat domnul Becali, iar MM a iesit din vestiar! Dupa 10 minute, aflam ca sunt dat afara!" Cum a fost indepartat omul gasit vinovat pentru seria interminabila de accidentari

FCSB are nu mai putin de 9 jucatori accidentati.



Unic vinovat pentru aceasta situatie a fost gasit Marian Lupu, preparatorul fizic. Lupu a dezvaluit cum a fost demis la FCSB.

Totul s-a intamplat dupa meciul din etapa trecuta de Liga 1 si nu a durat mai mult de 10 minute.

"Duminica trecuta, dupa antrenamentul dinaintea jocului cu Botosani la finalul caruia Hora a suferit o leziune musculara, am fost asteptat in vestiar de MM Stoica, doctor si kinetoterapeut. MM mi-a spus ca am gresit pregatirea fizica, mi-a dat exemplul ca Morutan si Nedelcu au acelasi tip de accidentare la genunchi, intindere a ligamentului colateral extern, cauzata de faptul ca jucatorii nu au forta. Mi s-a mai oferit si o comparatie cu CFR, care nu are accidentari. In acest timp a sunat domnul Becali, iar MM a iesit din vestiar. La 10 minute dupa acest moment am aflat de pe site-uri ca sunt dat afara", a declarat Marian Lupu pentru GazetaSporturilor.

Pintilii, Momcilovic, Gnohere, Moutinho, Nedelcu, Morutan, Moutinho, Man si Roman sunt cei noua jucatori accidentati.