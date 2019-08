Cum a ajuns SA SE RUPA Man: "Nu sunt alte solutii!" Fostul preparator fizic de la FCSB a rupt tacerea: "Randament scazut si o activitate cardiaca mult mai intensa decat de obicei!"

FCSB se confrunta cu mari probleme de lot din pricina accidentarilor. Nu mai putin de 9 jucatori sunt indisponibili.

Gigi Becali l-a gasit tap ispasitor pe prepatorul fizic Marian Lupu pe care l-a si demis. Lupu se apara insa si spune ca a avertizat in privinta problemelor de ordin fizic pe care le au jucatorii.

Lupu afirma ca a informat conducerea tehnica si administrativa a echipei in legatura cu situatia jucatorilor veniti de la nationala U21, dar i s-a transmis scurt: "Nu sunt alte solutii!". Astfel, Coman, Man si Nedelcu au reintrat in circuitul echipei chiar daca au avut doar o saptamana de vacanta. Inevitabilul s-a produs in cele din urma si Man s-a accidentat serios.

"Am fost anuntat ca se vor prezenta la echipa pe 6 iulie, iar pe 11 iulie e primul meci oficial. Nu stiu cine a decis, eu doar am fost instiintat. Man a avut vacanta o saptamana, imediat dupa terminarea campionatului, apoi actiunile de la cele doua nationale. A mai avut inca o saptamana libera, nu a avut program individual de pregatire, ar fi fost prea mult. Coman, Nedelcu si Vlad au avut aproape trei saptamani vacanta plus ca ei impreuna cu ceilalti jucatori au avut programe personalizate. Repet, am fost anuntat ca se va prezenta pe 6 iulie si va juca pe 11 iulie (n.red. in cazul lui Man). Argumentul a fost: 'Nu sunt alte solutii!'. Sistemul de monitorizare pe care il folosim ne ajuta sa vedem live activitatea cardica din timpul efortului, dar actioneaza si ca un locator GPS, astfel putem afla exact distanta parcursa, precum si intensitatea efortului. Avand aceste date, am observat ca randamentul lui Man este scazut si cu o activitate cardiaca mult mai intensa fata de parametrii obisnuiti. Am solicitat doctorului sa faca analize medicale pentru Man, Coman si Nedelcu fiindca si ei aveau cam acelasi gen de problema, dar la o scara mai joasa. Din acel moment nu mi s-a mai cerut parerea", a declarat Lupu pentru GazetaSporturilor.