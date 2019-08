Prima declaratie a lui Zenga despre venirea la FCSB! Ce spune despre discutiile cu Gigi Becali

Zenga recunoaste ca a discutat cu Becali in ultimele luni, dar lasa de inteles ca nici macar n-a fost contactat dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia.

Zenga lasa de inteles ca ar fi dispus sa negocieze, in cazul in care Becali l-ar cauta: "FCSB e un plus in CV-ul oricarui antrenor!"

"De cand a plecat Bogdan Andone de la echipa, nu am vorbit nimic cu Gigi Becali. Este adevarat ca am avut unele discutii cu patronul echipei FCSB, dar asta s-a intamplat in urma cu cateva luni. Din punctul meu de vedere, sa fii antrneorul FCSB e un plus in CV-ul oricarui antrenor", a spus Zenga pentru PRO Sport.

Italianul nu e nelinistit in privinta viitorului sau. Are discutii cu echipe importante. Presa din Franta a scris azi despre tratative cu FC Nantes pentru Zenga. Fostul antrenor de la Steaua si Dinamo s-ar lupta pentru banca echipei cu un alt italian, Gennaro Gattuso, liber dupa despartirea de Milan.