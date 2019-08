"Bre, nu-ti ziceam tie prima data?!" :) Reactia de ultima ora a Federatiei dupa anuntul negocierilor dintre FCSB si Rosu

FCSB e aproape sa mai taie un nume de pe lista!

Rosu n-are de gand sa plece de la nationala U19. Cel putin asta sustine seful Comisiei Tehnice de la FRF, Mihai Stoichita. Oficialul l-a sunat pe Rosu sa-l intrebe ce planuri de viitor are dupa ce a citit in presa ca ar negocia cu FCSB.

"Am vorbit cu Rosu mai inainte. L-am intrebat daca mai am antrenor sau nu la echipa U19. Mi-a zis: "Bre, iti spuneam dumitale prima daca era ceva, nu?" El il cred! Nu exista discutie intre Rosu si altcineva. Nu exista aceasta discutie, isi doreste sa-si faca treaba aici, are contract, vrea sa-si faca treaba. E echipa buna, o stiu, Rosu e un baiat care lucreaza foarte bine. Aceasta problema cu FCSB nu exista pentru moment. De cand am ramas fara atatia antrenori, am ridicat clauzele astea, trebuie sa plateasca cineva. Eu inteleg dorinta de a ajunge la o echipa buna, mare, dar trebuie sa-mi protejez si eu glia", a spus Stoichita la Digisport.