Ultima mare lovitura a verii la FCSB? Becali, OBLIGAT sa incerce transferul lui Budescu: salariu urias pentru MAGICIANUL care poate aduce titlul si calificarea in grupele Europa League

FCSB ar putea da o lovitura uriasa in ultima parte a perioadei de transferuri.

Constantin Budescu a devenit jucator liber si este acum o tinta pentru Gigi Becali. Dupa despartirea lui Shabab de Sumudica, Budescu a fost trimis sa se antreneze singur si a fost amendat pentru incalcarea unor conditii contractuale. Romanul sustine ca sanctiunile sunt ilegale si a rupt unilateral contractul.

Cu un lot slabit de numeroase accidentari, FCSB are nevoie de un jucator sclipitor in compartimentul ofensiv, iar Budescu se potriveste perfect acestui profil. De altfel, Gigi Becali chiar a declarat public in urma cu doar cateva saptamani ca doreste sa-l aduca pe Budescu.

"Da, il vreau pe Budescu. El vrea sa revina. Inca nu am vorbit cu el. Si fara Budescu luam titlul la 15 puncte diferenta anul asta. Nu vom avea nicio rivala. Luam titlul la pas, da!", declara Becali pentru ProTV.

Ce salariu ii poate oferi FCSB



Mingea este acum in terenul jucatorului. Ajuns la 30 de ani, Budescu spera sa mai prinda un ultim contract avantajos din punct de vedere financiar "in afara", insa daca nu va primi o oferta la nivelul celei din Arabia Saudita, FCSB este o varianta demna de luat in calcul.

In momentul in care a plecat din Romania, FCSB ii oferea un salariu de 25.000 de euro, suma pe care Gigi Becali i-o poate oferi si acum. Mai mult, avand in vedere situatia echipei si a lotului, patronul FCSB ar putea plusa si ar putea urca oferta pana la 30.000 de euro.

La sfarsitul lui iunie 2018, Budescu a semnat pe 3 ani cu Al Shabab, care era antrenata atunci de Marius Sumudica. FCSB s-a ales cu 3 milioane de euro in schimbul sau.