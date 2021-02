"A scos-o ca Neuer!" Vlad, interventie FANTASTICA in meciul cu Hermannstadt! Ce a reusit in fata lui Bagaric

Andrei Vlad (21 de ani) a reusit o parada spectaculoasa in minutul 38 al meciului de la Medias.

Dupa assistul fantastic al lui Aosman, Bagaric, omul care a scos penalty-ul din minutul 11, a ramas singur cu Vlad. Goalkeeperul FCSB a scos superb, cu bratul, si a pastrat tabela la 1-0 inainte de finalul primei reprize.

"Este o interventie in stilul lui Neuer. Vlad si-a marit la maximum suprafata corpului pentru a-i ingreuna cat mai mult misiunea lui Bagaric", a spus in direct comentatorul Digisport Dan Cornel Stefanescu.

Vlad a avut mai multe interventii importante in poarta FCSB de la startul sezonului. Becali viseaza ca va lua milioane in schimbul sau! Evolutiile constante l-au adus pe Vlad inclusiv in atentia selectionerului Mirel Radoi.