În urma rundei #29, roș-albaștrii au rămas pe locul 7, cu 46 de puncte, și vor evolua în play-out.

Fostul jucător al clubului, Constantin Budescu, consideră că ratarea play-off-ului este o surpriză, dar crede că sezonul nu este complet compromis.

„FCSB trebuie să înceapă campionatul bine sezonul viitor. Au încercat, dar nu s-a putut în acest sezon. Nu m-am gândit că vor rata play-off-ul. La cum au jucat în amicale, am zis că dacă intră în play-off aveau șanse mari la titlu. Acum trebuie să termine pe locul 7 și poate pot obține acel baraj”, a declarat Budescu.

În carieră, Budescu a bifat 437 de meciuri la nivel de club, cu 136 de goluri și 125 de pase decisive. Cele mai multe partide le-a jucat la Astra Giurgiu, iar pentru FCSB a strâns 48 de meciuri și 15 goluri.

Cum arată clasamentul după runda #29

În frunte se află Universitatea Craiova, cu 59 de puncte, urmată de Rapid București (55) și Dinamo București (52). Pe locurile următoare sunt U Cluj (51), CFR Cluj (50) și FC Argeș (49), ultima echipă calificată în play-off.

Sub FCSB se află FC Botoșani și UTA Arad, ambele cu 42 de puncte. Urmează Oțelul Galați (41), Farul Constanța (37), Petrolul Ploiești și Csikszereda, cu câte 29 de puncte.

Clasamentul este încheiat de Unirea Slobozia (24), FC Hermannstadt (20) și Metaloglobus București (11).