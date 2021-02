Ce penalty e asta?! Decizie incredibila a lui Popa in Hermannstadt - FCSB! Pentru ce a dat penalty la duelul dintre Bagaric si Vlad

In minutul 11 al meciului de la Medias, Catalin Popa a dat penalty pentru Hermannstadt!

Dupa o lovitura libera de la mare distanta, mingea a fost deviata in careu pentru Bagaric, care a lovit-o, apoi s-a atins de Vlad si a cazut la pamant. Popa a dat 11 metri fara sa ezite, fara sa-l intereseze protestele jucatorilor de la FCSB. Reluarile arata ca Vlad nu a facut nimic 'ilegal'. A sarit in fata lui Bacaric, incercand sa joace mingea, apoi a venit cu picioarele pe gazon. Croatul a fost cel care a intrat in el, apoi s-a prabusit, impresionandu-l pe arbitrul Popa!

