Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a fost cea care a deschis scorul în minutul 52, prin Simba, dar ”Șepcile Roșii” au reușit să obțină un rezultat favorabil pe final. Mai întâi, Mendy a punctat în minutul 73 și a restabilit egalitatea, iar mai apoi Macalou a înscris golul victoriei în minutul 81.

Dorinel Munteanu: ”Ca de fiecare dată, trebuia să intervină o terță persoană sau un grup!”

Dorinel Munteanu s-a arătat dezamăgit de eșecul din Cupa României și a transmis vehement că Hermannstadt nu ar fi trebuit să piardă în fața lui U Cluj. Antrenorul sibienilor a subliniat că echipa sa ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri pe finalul primei reprize, după un henț în careu al ”Șepcilor Roșii”.

”Nu am avut speranțe numai după acel gol, am avut speranțe în tot jocul, dar, ca de fiecare dată, trebuia să intervină o terță persoană sau un grup, pentru că din punctul meu de vedere a fost henț în careu, nu am primit 11 metri. Maniera de arbitraj a fost una ostilă, trageri de timp…

Nu meritam să pierdem astăzi, dar am avut în față o echipă bună, o echipă calificată în play-off. Nu am reușit să ne calificăm, dar îmi felicit echipa pentru că a făcut o partidă bună. A avut curaj, prima repriză a fost echilibrată, în repriza a doua am început foarte bine, am marcat, puteam să mai marcăm. Pe o greșeală individuală am pierdut, pe un contraatac nu am fost atenți.

Păcat că se face diferența așa, indiferent de ce spun alte persoane. Toate deciziile de arbitraj sunt cum doresc dânșii. Nu pot să îmi dau seama, la VAR știm cine a fost, nu mai comentăm, am pierdut nemeritat, nu pe teren, ci din alte puncte de vedere. Cu tot respectful pentru U Cluj, nu trebuia să pierdem astăzi”, a spus Dorinel Munteanu.