Vukusic, OUT de la FCSB dupa doar trei meciuri?! Decizia luata de Gigi Becali inaintea meciului cu FC Hermannstadt 

FCSB joaca impotriva celor de la FC Hermannstadt in etapa a 23-a a Ligii 1.

Potrivit ProSport, ros-albastrii au facut deplasarea la Medias fara atacantul recent transferat. Ante Vukusic, pariul lui Mihai Stoica, a fost scos din lotul FCSB-ului pentru meciul cu sibienii.

Vukusic nu l-a impresionat pe Becali in cele trei partide in care a evoluat pentru FCSB, patronul fiind dezamagit de evolutia slaba din meciul cu Dinamo, pierdut cu 1-0 miercuri seara, in optimile Cupei Romaniei. Astfel, patronul ros-albastrilor a decis sa-l lase acasa pe croat.

Vukusic a jucat 58 de minute in Liga 1 pentru FCSB, in meciurile cu Dinamo si Academica Clinceni, evoluand si aproximativ 25 de minute in partida din Cupa.

Croatul, cotat la 450.000 de euro de site-ul transfermarkt.com, a ajuns liber de contract la FCSB la finalul lunii ianuarie.