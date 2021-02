FC Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT de la ora 19:45 | Dupa doua infrangeri consecutive, FCSB isi infrunta victima preferata din Liga 1! Echipele probabile

Cel mai important meci al zilei din Liga 1 le pune fata in fata pe FC Hermannstadt si FCSB.

Dupa 22 de etape, sibienii ocupa penultima pozitie a clasamentului, avand doar 19 puncte, in timp ce FCSB este lider, cu 48 de puncte.

FC Hermannstadt nu a mai castigat niciun meci de la jumatatea lunii decembrie, in ultimele etape ale Ligii 1 adunand 5 remize, cu FC Arges (2-2), Academica Clinceni (0-0), Chindia Targoviste (1-1), Gaz Metan (1-1) si UTA Arad (1-1), si 5 infrangeri, in fata celor de la Poli Iasi (0-1), FC Viitorul (1-2), Dinamo (0-2), CFR Cluj (1-3) si FC Botosani (0-1).

De cealalta parte, FCSB a avut o serie de 8 meciuri fara infrangere, in care ros-albastrii au obtinut 5 victorii, cu Universitatea Craiova (2-0), Astra (3-0), FC Voluntari (2-1), Poli Iasi (3-1) si Dinamo (1-0), si 3 remize, in compania celor de la Sepsi (1-1), FC Viitorul (2-2) si FC Arges (0-0). Seria a fost intrerupta etapa trecuta, in fata celor de la Academica Clinceni (0-1).

In turul campionatului, FCSB a castigat cu 5-0 pe teren propriu, golurile victoriei fiind inscrise de Cristea, Man, Bus, Morutan si Tanase. De altfel, ros-albastrii nu au pierdut niciun meci in fata sibienilor, in campionat.

Meciul dintre FC Hermannstadt si FCSB este programat de la ora 19:45 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Hermannstadt: Cristiano - Matel, Viera, Stoica, Oprut - Pires, Dalbea - Petrescu, Aosman, Karanovic - Santean

FCSB: Vlad - Ov. Popescu, Harut, Cristea, Radunovic - Olaru, Oaida, Morutan - Oct. Popescu, Tanase, Coman