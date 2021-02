Becali, DISPERAT sa joace Coman! 'Mbappe' poate fi urmatoarea super lovitura a FCSB! Atacantul e urmarit de cluburi MILIONARE si poate pleca la vara

Florinel Coman (22 de ani) are un singur gol marcat in actualul sezon.

'Mbappe' a suferit cumplit din cauza accidentarii suferite cu Backa Topola, in preliminariile Europa League. A fost scos pe tusa timp de aproape 4 luni intr-un moment de forma maxima. Revenirea inca nu e completa. Coman a prins meciuri, dar trebuie sa inceapa sa conteze din nou pe tabela pentru a-si sustine cota de transfer.

Becali il evalueaza la 15 milioane de euro, dar ofertele primite pana acum sunt departe de asteptarile patronului de la FCSB. Conform surselor www.sport.ro, doua cluburi din Premier League il urmaresc pe Coman si vor lua o decizie in privinta ofertei pana la finalul sezonului. Un pas important pentru Coman va fi Europeanul U21, unde 'Mbappe' va fi probabil lasat sa joace de selectionerul Radoi. Asta cu toate ca Florinel facuse pasul spre nationala mare inainte sa se accidenteze si era vazut cu sanse mici sa ma apara in grupul lui Adrian Mutu.

Coman a fost propus anul trecut prin agenti la Crystal Palace, dar englezii au considerat suma de transfer prea mare si n-au facut o propunere concreta.

Florinel s-a facut remarcat de englezi in 2019, la Euro U21 din Italia, cand a marcat de doua ori contra nationalei britanice din care faceau parte actualele vedete Premier League Foden, Abraham, Mount, Maddison sau Barnes.

In sezonul 2019-2020, Coman a marcat de 12 ori in 28 de aparitii in Liga 1.