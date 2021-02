BREAKING NEWS | Cati bani a investit nepotul lui Becali in Academia de Fotbal a FCSB-ului! Datele oficiale ale Ministerului de Finante

Al doilea actionar de la FCSB este Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali.

Geambazi detine doar 1% din actiunile clubului ros-albastru, dar s-a implicat foarte mult, investind o suma importanta de bani in Academia de Fotbal.

Nepotul lui Becali s-a ocupat de aducerea tinerilor de perspectiva la FCSB, iar potrivit site-ului oficial al Ministerului de Finante, in 2019 (ultimul an pentru care exista date), Geambazi a investit aproximativ 600.000 de euro in fotbal.

De altfel, actiunile lui Vasile Geambazi l-au impresionat pe Cornel Dinu, care a declarat recent ca tanarul face o treaba buna si ca se diferentiaza enorm de tare de Becali.

"Trebuie sa tineti cont de aceasta academie pe care FCSB o are in Berceni. Totul, cu ajutorul deosebit al unui tip care pare diferit total de unchiul lui, e vorba despre Vasile Geambazi, care o finanteaza si care mi s-a parut un baiat de mare bun simt, de mare probitate comportamentala", spunea Dinu.