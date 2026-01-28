Ajuns în Liga 1 în 2013, francezul a cunoscut un început modest, însă a explodat un sezon mai târziu, când a devenit golgheterul campionatului.



În stagiunea 2014/15, Tade a marcat 18 goluri în primul eșalon, performanță care i-a adus titlul de cel mai bun marcator al Ligii 1, singurul astfel de trofeu din cariera sa.



Perioada de vârf a fost legată de CFR Cluj, club pentru care a strâns 23 de goluri și patru pase decisive, evoluții care i-au adus transferul la FCSB, pentru 500.000 de euro.



Gregory Tade: „Cel mai bine m-am simțit la CFR”



La București, însă, lucrurile nu au funcționat. Deși a bifat 37 de meciuri, cu șapte goluri și cinci assisturi, Tade a fost rapid scos din planuri și a părăsit echipa după un singur sezon.



Au urmat experiențe în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit în România, la Dinamo, fără să apuce însă să joace vreun minut oficial.

