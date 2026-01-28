Ajuns în Liga 1 în 2013, francezul a cunoscut un început modest, însă a explodat un sezon mai târziu, când a devenit golgheterul campionatului.
În stagiunea 2014/15, Tade a marcat 18 goluri în primul eșalon, performanță care i-a adus titlul de cel mai bun marcator al Ligii 1, singurul astfel de trofeu din cariera sa.
Perioada de vârf a fost legată de CFR Cluj, club pentru care a strâns 23 de goluri și patru pase decisive, evoluții care i-au adus transferul la FCSB, pentru 500.000 de euro.
Gregory Tade: „Cel mai bine m-am simțit la CFR”
La București, însă, lucrurile nu au funcționat. Deși a bifat 37 de meciuri, cu șapte goluri și cinci assisturi, Tade a fost rapid scos din planuri și a părăsit echipa după un singur sezon.
Au urmat experiențe în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit în România, la Dinamo, fără să apuce însă să joace vreun minut oficial.
Stabilit ulterior în Scoția, unde și-a încheiat cariera, Tade a vorbit pentru Sport.ro despre perioada petrecută în Liga 1 și a recunoscut că în Ardeal s-a simțit cu adevărat apreciat.
„Cel mai bine m-am simțit la CFR Cluj. Primul sezon a fost greu, nu era stabilitate. Am venit cu Mircea Rednic, dar a plecat după cinci meciuri. A venit Grigoraș, nu mă știa, a preferat alt atacant, Batin, pentru că mai lucrase cu el. Nu mi-a dat multe șanse. Abia după câteva antrenamente a văzut că sunt bun și când a început să mă bage, să marchez, a fost dat afară.
Apoi a fost un antrenor din Ungaria… i-am uitat numele (n.r - Vasile Miriuță). La început a fost greu, clubul nu prea mă dorea. Relația cu el s-a îmbunătățit pe parcurs, iar în al doilea sezon a fost cel mai bine. Am făcut pregătirea de vară în Ungaria, am înțeles cum vrea să joace, avea încredere în mine, echipa era foarte bună, chiar dacă aveam probleme cu banii. Eu marcam constant, vestiarul era ca o familie.
Cu Eugen Trică, la fel, a fost bine: mă aprecia, avea încredere în mine, era un om bun”, a spus Gregory Tade pentru Sport.ro.