“Ne aşteaptă un meci dificil. E important să câştigăm pentru că nu avem moral foarte bun, am început foarte prost şi în campionat şi în Europa. Sper să câştigăm.



Darius Olaru e convins: ”Cred că problema e la psihic”



Îmi doresc să cred în continuare în calificare, deşi depindem de alte rezultate. Nu avem şanse aşa mari, dar eu cred în continuare. Moralul clar nu e tocmai bun, nu am avut rezultatele dorite în acest an”, a spus Olaru.



“Cred că problema e la psihic. Nu am reuşit să ne regăsim, să avem încredere. Asta cred că simt şi coechipierii mei”, consideră el.



Olaru este de părere că FCSB are şanse la play-off în campionat. “Aş spune că este cea mai grea perioadă de când am venit aici, pentru că nu ne-am mai întâlnit cu situaţia asta.



Să nu fim în play-off, să nu fim acolo unde ne dorim cu toţii să fim, să ne batem la campionat. Cred că avem şanse să prindem play-off-ul, dar trebuie să ne adunăm, să strângem puncte”.



Meciul FCSB – Fenerbahce va avea loc, joi, în ultima etapă a grupei principale a UEFA Europa League.



