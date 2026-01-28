Cristi Chivu, la un pas să dea lovitura cu Inter! Starul evaluat la o sumă fabuloasă vrea să vină pe San Siro

Cristi Chivu (45 de ani) este aproape să beneficieze de o întărire în perioada de transferuri de iarnă. Este vorba despre francezul Moussa Diaby (26), ce evoluează pe postul de aripă dreapta.
Moussa Diaby, potențială întărire pentru Cristi Chivu la Inter Milano
Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri din fotbalul internațional, a scris despre potențiala mutare pe contul său de X.
Romano susține că Moussa Diaby, aflat în prezent la Al-Ittihad din Saudi Pro League, și-a dat acordul să se alăture „nerazzurrilor”.
Afacerea ar presupune un împrumut inițial, cu o clauză de achiziționare definitivă de 35 de milioane de euro. Transferul depinde, în momentul de față, de acordul conducerii de la Al-Ittihad în privința condițiilor Interului menționate anterior.
CV-ul lui Moussa Diaby
Moussa Diaby este un internațional francez cu 11 selecții pentru reprezentativa „Cocoșului galic”, cotat de Transfermarkt la 28 de milioane de euro.
El evoluează la Al-Ittihad din vara anului 2024, când au fost plătite către Aston Villa 60 de milioane de euro. De atunci a strâns pentru gruparea saudită 52 de meciuri, 8 goluri și 27 de pase decisive.
A câștigat în cariera sa 5 trofee majore: Ligue 1 (2019) și Supercupa Franței (2018) cu PSG, Saudi Pro League și Cupa Regelui cu echipa sa curentă, ambele în 2025, și Liga Națiunilor (2021) cu naționala Franței.
- 172 de meciuri, 49 de goluri și 47 de pase decisive a adunat Diaby la Bayer Leverkusen, club la care a jucat cel mai mult în carieră.
- 54 de partide, 10 goluri și 11 pase de gol a strâns la Aston Villa.
- 34 de goluri, 4 goluri și 7 pase decisive a înregistrat la PSG.