Cristi Chivu, la un pas să dea lovitura cu Inter! Starul evaluat la o sumă fabuloasă vrea să vină pe San Siro

Cristi Chivu (45 de ani) este aproape să beneficieze de o întărire în perioada de transferuri de iarnă. Este vorba despre francezul Moussa Diaby (26), ce evoluează pe postul de aripă dreapta.

Moussa Diaby, potențială întărire pentru Cristi Chivu la Inter Milano

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri din fotbalul internațional, a scris despre potențiala mutare pe contul său de X.

Romano susține că Moussa Diaby, aflat în prezent la Al-Ittihad din Saudi Pro League, și-a dat acordul să se alăture „nerazzurrilor”.

Afacerea ar presupune un împrumut inițial, cu o clauză de achiziționare definitivă de 35 de milioane de euro. Transferul depinde, în momentul de față, de acordul conducerii de la Al-Ittihad în privința condițiilor Interului menționate anterior.

