Oțelul Galați - Hermannstadt 2-0

Minutul 90+4 - Final de meci.

Minutul 79 - Ciobanu a nimerit transversala!

Minutul 54 - Ciobanu a majorat scorul pentru gazde.

Minutul 46 - A început repriza a doua.

Min. 5: GOOOL Oțelul Galați! Patrick deviază perfect, iar Lameira deschide scorul cu o execuție fină din apropierea porții.

Min. 1: Începe partida!

Echipele de start:

Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu - Ciobanu, Lameira (cpt.) - Bană, Andrezinho, Luan Campos - Fernandes

Rezerve: I. Popescu, Ursu, Conrado, Rus, E. Neicu, Chira, Bordun, Bruno Paz, D. Sandu, E. Neicu, Debeljuh

Antrenor: Stjepan Tomas

FC Hermannstadt (4-3-3): Lazar - Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu - Jair, Ivanov, Dr. Albu - Simba, Sg. Buș, Neguț (cpt.)

Rezerve: Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Barstan, Ciubotaru, Zargary, Politic, Balaure, Afalna, Marko

Antrenor: Dorinel Munteanu

Echipa lui Laszlo Balint a debutat în play-out cu un eșec pe teren propriu, 2-3 cu Csikszereda. Pe 23 martie, gălățenii au cedat și în deplasarea de la Unirea Slobozia.

De partea cealaltă, Hermannstadt a intrat în play-out de pe loc retrogradabil și ocupă în continuare penultima poziție, cu 15 puncte. Sibienii au pierdut primul meci, 2-3 pe terenul celor de la UTA Arad, însă au reacționat excelent în etapa următoare.

Pe teren propriu, echipa din Sibiu a învins clar FC Botoșani, scor 3-0. Aurelian Chițu a deschis scorul în minutul 31, iar Sergiu Buș a dublat avantajul în minutul 59. Dragoș Albu a stabilit scorul final în minutul 72.