Trei victorii, patru remize și nouă înfrângeri este palmaresul înregistrat de FC Hermannstadt în acest sezon pe teren propriu. Sibienii au primit cel puțin un gol în 14 dintre cele 16 jocuri disputate acasă.

25 ianuarie 2026, Petrolul - Farul 0-1: a fost singurul succes bifat de dobrogeni în precedentele opt deplasări din campionat, în rest două rezultate de egalitate (2-2 cu Oțelul, 1-1 cu FK Csikszereda) și cinci partide pierdute la limită.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 18 ori, de patru ori au câștigat sibienii, de șase ori s-au impus constănțenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferenţă de scor: 10 decembrie 2022, FC Hermannstadt - Farul 4-0 (primul meci pe arena modernizată din Sibiu).

Doar un succes au bifat dobrogenii din postura de vizitatori, pe 15 iulie 2023, FC Hermannstadt - Farul 0-1.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 17 ianuarie 2026, Farul - FC Hermannstadt 1-1, goluri marcate de Ionuț Vînă, respectiv Eduard Florescu.