"A fost un film horror prin ce am trecut!" Reactia lui Gane dupa remiza cu Clinceni! Ce spune despre viitorul sau pe banca lui Dinamo

Dinamo a remizat in deplasarea de la Calarasi cu Clinceni, 1-1.

'Cainii' si-au revenit dupa infrangerea cu CFR Cluj si au reusit sa plece cu un punct din intalnirea cu Academica Clincen, incheind astfel turul campionatului cu 16 puncte acumulate in 15 meciuri.

Pauza vine cu mai multe probleme pentru Dinamo, care ar putea ramane fara multi dintre jucatorii de baza. Strainii de la club au anuntat ca vor sa isi depuna memorii pentru a pleca dupa ce spaniolii nu le-au achitat salariile promise.

Nici postul lui Jerry Gane nu este sigur. Antrenorul 'cainilor' a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei, dar si despre cosmarul trait la Dinamo de cand au venit spaniolii. Tototdata, Gane a dezvaluit ce planuri are pentru viitor.

"Cred ca am fost echipa care a controlat jocul, meritam mai mult de un punct. Am controlat inca din prima repriza, am dominat jocul. E foarte greu sa joci contra unei echipe care se apara cu 8-9 jucatori in propria jumatate.

Imi felicit jucatorii, merita tot respectul meu si al tuturor pentru ce au facut in ultimele luni.

Avem 16 puncte, mai sunt foarte multe etape, dar prin ce am trecut lunile astea a fost ca un scary movie, un film horror. Ce ne-au bucurat au fost jocurile, care ne-au adus un sentiment mai placut, in rest, foarte greu.

Am nevoie de putina liniste, vedem ce se va intampla. Maine va fi o sedinta la club, vedem ce decizii se iau, cine preia conducerea. Suporterii ne-au ajutat, stiu ca sunt increzatori ca vor face lucruri bune la club", a spus Jerry Gane la finalul meciului.