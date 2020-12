De la Dinamo, direct la o echipa care a facut senzatie in Champions League! Fundasul adus de Cortacero, aproape de revenirea in Spania

Alexander Gonzalez (28 ani) a anuntat in cursul saptamanii trecute ca pleaca de la Dinamo dupa ce spaniolii nu si-au indeplinit promisiunile.

Adus in septembrie de la Mirandes liber de contract, Gonzalez si-a anuntat despartirea de Dinamo, dupa ce nu a primit niciun ban in timpul petrecut in Romania.

Jucatorul din Venezuela a facut un clip de despartire in care se plangea de situatia de la club si de investitorii spanioli, anuntandu-si astfel plecarea, insa nu ar sta departe de teren pentru mult timp.

Gonzalez ar fi unul dintre principalele obiective ale Malagai, echipa care activeaza in Segunda Division la ora actuala, insa a facut senzatie in UEFA Champions League in sezonul 2012/13, cand, din pozitia de outsider, a ajuns pana in sferturi, unde a fost eliminata de Dortmund, anunta eldesmarque.com.

"Este una dintre optiunile principale pe care Malaga le are pe masa pentru a inlocui absenta de lunga durata a lui Ivan Calero", anunta sursa citata.

Gonzalez a acumulat 7 meciuri in tricoul lui Dinamo, in care a reusit sa inscrie o data si sa ofere un assist.