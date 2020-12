Pablo Cortacero, facut PRAF in presa din Spania dupa situatia dramatica in care a adus Dinamo: "Venirea lui a reprezentat inceputul sfarsitului!" Cum privesc spaniolii ce se intampla la clubul alb-rosu

Pablo Cortacero a adus clubul din Stefan cel Mare intr-o situatie dramatica.

Omul de afaceri din Granada a ajuns in vizorul presei din tara sa natala pentru modul in care a gestionat clubul alb-rosu in aceasta perioada.

Publicatia El Otro Balon a dedicat un articol foarte detaliat despre problemele financiare de la Dinamo si despre cum a pacalit Cortacero pe toata lumea.

"Li s-au promis bani, faima si titluri la unul dintre cele mai de succes cluburi din Romania. Astazi, trei dintre spaniolii ajunsi la Dinamo in vara au parasit echipa, in timp ce restul sunt inca prinsi in Romania.

In ultima vreme, blazonul lui Dinamo, un gigant la nivel national, nu a fost respectat. Pentru a remedia acest lucru, a venit in Romania omul de afaceri din Granada Pablo Cortacero. A devenit actionar majoritar si a preluat functia de presedinte, insotit de Rufo Collado, numit director sportiv. Andaluzii au promis ca vor investi bani ca sa o resusciteze pe Dinamo, dar venirea lor a reprezentat inceputul sfarsitului.

Cortacero a scris un nou episod de vandut iluzii, doar ca de aceasta data a facut-o in Romania si el a fost protagonistul. Toate fanteziile sale au fost reduse la un haos total in conducerea clubului.

Dinamo a primit un doctorat in suferinta, luat la Facultatea Durerii", a notat sursa citata.