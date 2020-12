Suporterii-actionari de la Dinamo au inceput negocierile cu jucatorii! Ce variante propun fanii pentru a evita falimentul 

Suporterii-actionari de la Dinamo au inceput negocierile cu jucatorii.

Bugetul pentru salariile a crescut enorm odata cu sosirea spaniolilor, ajungand la 6 milioane de euro pentru un sezon, costuri uriase pentru un club in care nu exista un investitor care sa aduca cel putin 5 milioane de euro.

In aceste conditii, reprezentantii DDB incearca sa ii convinga pe jucatori fie sa renunte la contracte, fie sa accepte micsorarea salariilor. Unii dintre fotbalisti au plecat, insa, deja de la Dinamo si ameninta ca vor deschide procese impotriva clubului la care au suferit atat de mult in ultimele luni.

Singurul jucator care a plecat acceptand sa i se plateasca doar salariile pana la finalul acestei luni este Abdoulaye Ba, care si-a reziliat contractul inaintea partidei cu CFR Cluj.

Ceilalti, printre care se afla Borja Valle, Isma Lopez si Alexander Gonzalez, au parasit clubul fara negocieri si pot sa mearga la FIFA pentru a solicita sa le fie platite toate salariile, conform contractelor.

Doar Borja Valle ar trebui sa primeasca peste 700.000 de euro in cazul in care ar castiga la FIFA un eventual proces impotriva lui Dinamo. Sumele pe care ar trebuie sa le plateasca clubul catre toti jucatori ar reprezenta datorii uriase, care cel mai probabil ar trimite clubul in faliment.

Si nu doar jucatorii pot apela la FIFA pentru a-si face dreptate. Cosmin Contra si-a reziliat contractul unilateral si poate sa ceara despagubiri, antrenorul anuntand deja ca nu vrea sa renunte la bani. Contra avea un salariu de 360.000 de euro pe sezon, clauza de reziliere fiind de 300.000 de euro.

Potrivit GSP, unii dintre fotbalistii de la Dinamo sunt tentati sa isi reduca salariile si sa ramana la echipa, dar vor sa stie ca isi vor primi cu adevarat banii.

Suporterii din programul DDB, care au virat sume importante in ultima perioada la Dinamo, au anuntat ca mai contribuie cu inca 200.000 de euro la club pentru achitarea unor datorii urgente.