Gigi Becali primeste oferte pe banda rulanta: Coman, Man si Planic pot sa umple conturile FCSB in criza! "Azi am primit oferta din Europa pentru Coman, 8 milioane!"

Patronul FCSB spune ca jucatorii sai sunt la mare cautare chiar si in aceasta perioada.

Gigi Becali a declarat ca Florinel Coman nu e sigur de plecarea in MLS, dupa oferta primita din MLS, de la Orlando City. Patronul FCSB anunta ca de serviciile atacantului mai este interesata o echipa din Europa, a carui nume nu este cunoscut, si care a facut o oferta concreta de 8 milioane si 10% din drepturile jucatorului.

"Pentru Planic am avut oferta de 350.000 de euro, am zis 1 milion. L-am lasat la 500.000 si astept raspuns. Pentru Coman a fost oferta din America, am inteles ca americanii scriu prin ziare ca s-ar fi inteles, nu stiu. Azi am mai primit o oferta pentru el de la cineva din Europa ca ar da 8 milioane si 10% , toti banii o data. Eu le-am zis 10 milioane si 20%, toti banii o data. Niciun ban mai jos. Nu stiu de unde e oferta, stiu doar ca e din Europa", a spus Becali, la DigiSport.