Mesajul lui Mircea Sandu il va infuria pe Talpan! "Cu ce drept sa vii tu, Minister al Apararii, sa interzici sa joace FCSB?"

Fostul sef de la FRF spune ca pe Ghencea poate juca oricine.

CSA Steaua si FCSB se afla intr-un nou scandal pe tema noului stadion care se construieste in Complexul Ghencea. Reprezentantii Armatei, prin vocea lui Florin Talpan, sunt de parere ca doar echipa sustinuta de Ministerul Apararii e indreptatita sa joace pe noua arena. De cealalta parte, Becali vrea sa inchirieze, iar FCSB sa isi dispute meciurile acolo.

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, a lamurit situatia si spune ca arena s-a constuit din bani publici, nu din fondurile minsterului, iar oricine care achita o anumita suma va putea sa beneficieze de baza sportiva.

"E un alt lucru care doar in Romania poate exista, ca o investitie facuta din bani publici sa fie restrictionata pentru a fi folosita de contribuabil. Stadionul nu se construieste din banii MApN-ului, ci din banii tuturor romanilor. Cu ce drept ai putea sa vii tu, Minister al Apararii, sa zici <<aici joaca doar CSA, dar FCSB nu>>? Cu ce drept? O baza trebuie pusa la dispozitia oricui doreste si are bani sa o inchirieze. In plus, interesul tau, dupa ce faci un astfel de stadion, e sa produci bani, sa-l ai mereu functional. Dar noi gandim in continuare romaneste, in loc sa ne trezim si sa procedam nemteste", a declarat Mircea Sandu, pentru Gazeta Sporturilor.