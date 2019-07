A facut spectacol pe teren, dar s-a pierdut in fata camerelor! Tanarul Andronic, interviu de colectie: "Multumesc domnului Croitoru si familiei lui! Sa vina meciuri mai bune!"

Botosani a reusit marea surpriza si a castigat meciul cu FCSB, scor 2-0. E prima victorie din istorie a moldovenilor in fata celor de la FCSB.

Tanarul Andronic a debutat in Liga 1 in aceasta partida si a marcat golul de 1-0. A avut si alte faze importante in care a fost implicat, insa in fata camerelor nu a mai avut aceeasi dezinvoltura. Pustiul in varsta de 19 ani a fost vadit emotionat la interviul de la finalul partidei.



"M-am antrenat foarte mult, am asteptat mult momentul asta si a venit. Vreau sa-i multumescu domnului Marius Croitoru si familiei lui. Totul e trecator, trebuie sa ne antrenam din nou si sa vina meciuri mai bune. Domnul Croitoru e un antrenor incredibil, ne da un moral incredibil", a declarat tanarul Razvan Andronic.