FCSB - BOTOSANI 0-2 | "Jocul din 3 in 3 zile pune presiune pe sanatatea jucatorilor!" Ce spune secundul lui Andone despre accidentarea lui Man si despre jocul FCSB-ului din prima repriza

FCSB este condusa cu 2-0 la pauza de FC Botosani

Secundul lui Bogdan Andone, Dacian Nastai, a vorbit la pauza meciului despre accidentarea lui Man si despre jocul echipei din prima repriza.

"Intr-adevar suntem la o noua accidentare, jucam din 3 in 3 zile si se pune presiune pe sanatatea unor jucatori. Botosani face un pressing colectiv, incearca sa ne surprinda, sa fie foarte agresiva. Am incercat sa jucam mult pe zonele laterale, sa ii surprindem cu Coman si Tanase. Trebuie sa ii surprindem si cu Vina si Oaida sa incercam sa dam mingea in spatele linii defensive adverse", a declarat Dacian Nastai la Digi.

Dennis Man s-a accidentat in minutul 10 al partidei cu FC Botosani si a fost schimbat cu Mihai Balasa. Man s-a accidentat fara sa fie faultat de cineva, s-a trantit singur pe gazon si a inceput sa planga. Bogdan Andone l-a inlocuit cu Balasa, Man parasind terenul in lacrimi.

Ce jucatori sunt accidentati de la FCSB

Marko Momcilovic

Mihai Pintilii

Dragos Nedelcu

Olimpiu Morutan

Mihai Roman

Harlem Gnohere

Ioan Hora