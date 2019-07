OFERTA de 8 milioane de euro pentru Coman pe care Becali a refuzat-o fara sa clipeasca! Super clubul din Europa care il dorea pe jucatorul FCSB

Florinel Coman a fost aproape de un transfer important in aceasta vara.

Florinel Coman putea pleca de la FCSB chiar inainte de EURO U21, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu oferta venita din Portugalia. Potrivit Fanatik, Sporting Lisabona a oferit nu mai putin de 8 milioane de euro pentru Coman.

Oferta portughezilor a venit chiar inainte de Campionatul European de tineret, insa patronul FCSB a refuzat propunerea asteptand sa vada evolutia jucatorului sau la turneul final. Coman a impresionat la EURO U21, in special in meciul cu Anglia, dar Sporting nu a mai revenit apoi cu o oferta.



"Nu stiu nimic de Galatsaray, stiu de altcineva. A primit ieri de la cineva o oferta verbala, sa spunem, din Portugalia, de 8 milioane si am spus ca nu. Am spus ca Man, Morutan, Coman nu vorbim despre ei decat de la 30 – 40 de milioane in sus", declara Gigi Becali la acea data.