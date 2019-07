FCSB pariaza pe calificarea CFR-ului! Becali e sigur ca echipa lui Petrescu va continua in Europa: "Doar noi si ei vom fi in grupele europene!"

Rivalii din campionat pariaza pe calificarea CFR-ului cu Maccabi!

"FCSB si CFR vor fi in grupele europene", crede Becali. In Israel, Petrescu se gandeste sa-l arunce in lupta si pe Tucudean.



CFR va juca cu Maccabi pe stadionul pe care Romania a castigat in fata Israelului. Tucudean a dat atunci golul victoriei. Atacantul CFR-ului si-a revenit dupa operatia la inima.



"100% va merge CFR, care va juca play-off-ul. In orice situatie, joaca play-off-ul de Europa League", a declarat Gigi Becali.