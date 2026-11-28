Partida FCSB - Csikszereda, din runda a 17-a din Superliga, se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

FCSB conduce cu 2-0 la momentul redactării acestui articol, după ce au marcat Dawa (39') și Drăguș (45+2').

Denis Drăguș a avut noroc la primul gol în tricoul lui FCSB

Atacantul adus liber de contract după despărțirea de Trabzonspor a înscris primul gol în tricoul lui FCSB.

Denis Drăguș a executat lovitura de la 11 metri rezultată în urma unui henț făcut în careu de un jucător al covăsnenilor.

Deși portarul Pap a reușit să pareze execuția atacantului de la FCSB de la punctul cu VAR, Drăguș a avut șansă și a înscris după ce i-a revenit mingea.

Șase partide a jucat până acum Denis Drăguș în tricoul lui FCSB, de când a semnat în septembrie cu echipa roș-albastră.