Nou-promovata Frosinone este una dintre revelațiile sezonului din Serie A. Echipa lui Massmiliano Alvini a învins clar Parma, sâmbătă, scor 3-0, și a revenit pe locul 6, cu 23 de puncte obținute în primele 13 etape.

Frosinone, ca și salvată de la retrogradare! FCSB va încasa încă 3,5 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

Aflată pe poziție care duce în cupele europene, Frosinone pare ca și salvată de la retrogradare, deși nu s-a încheiat încă nici turul de campionat. Football Meets Data cotează nou-promovata acum cu șanse de 99,7% șanse de salvare.

O salvare de la retrogradare ar însemna și 3,5 milioane de euro în contul celor de la FCSB - atât cât este clauza de transfer definitiv care se activează automat în cazul îndeplinirii obiectivului. Formația roș-albastră a încasat deja 1,5 milioane doar pentru împrumutul până în vară.

Milioanele obținute în schimbul lui Bîrligea pot fi reinvestite de FCSB în transferuri. Nemulțumit de rezultatele slabe din ultima perioadă și de pericolul real de a rata play-off-ul pentru al doilea sezon consecutiv, Gigi Becali a anunțat investiții masive în următoarele ferestre de mercato.

Bîrligea, care are o misiune extrem de dificilă pentru titularizare cu Antonio Raimondo și Tomas Bobcek, a marcat până acum două goluri în cele șapte meciuri din Serie A în care a fost folosit. Românul a ratat partida cu Parma din cauza unei accidentări musculare survenită etapa trecută, împotriva lui AC Milan.