Fostul selecționer al României a semnat marți seară cu formația engleză, după un an fără angajament, de la despărțirea de Legia Varșovia.

Mutarea ar putea avea efecte și asupra altor tehnicieni români. Cosmin Bărcăuan, fost fundaș al echipei naționale, îl felicită pe Iordănescu și consideră că acesta poate deschide drumul antrenorilor din România către fotbalul englez.

„A deschis o poartă pentru antrenorii români”

„A deschis o poartă către fotbalul englez, către mulți antrenori români, care, din punctul meu de vedere, au posibilitatea să antreneze și ei acolo. Bravo lui, baftă acolo, mie îmi place de Edi și sper să facă treabă bună. A deschis o poartă pentru antrenorii români”, a spus Bărcăuan pentru Sport.ro.

Fostul internațional a comparat situația cu ceea ce s-a întâmplat în zona arabă după ce Cosmin Olăroiu a început să antreneze acolo.

„Cum a făcut Cosmin Olăroiu, da. Păi, după Cosmin, câți antrenori români au mai venit? Foarte mulți!”, a explicat acesta.

Discuția a ajuns și la Alin Chița, fostul fundaș care a jucat în Iordania, iar Bărcăuan și-a amintit de duelurile directe din perioada în care era jucător.

„Da, băi, băiatule! Fundașul meu! Ăla a fost cel mai incomod fundaș când jucam eu. Băi, băiatule, mă lovea ăla de oriunde mă prindea! Chița și cu Radu (n.r. Marius Radu), erau doi fundași la FC Argeș”, a povestit fostul fotbalist.

Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, însă a devenit cunoscut la Dinamo. A cucerit două Cupe ale României alături de formația din Ștefan cel Mare.

Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a evolua în Champions League, unde s-a duelat cu adversari precum Ronaldinho, Adriano și Lionel Messi.

Bărcăuan a mai jucat în Grecia și Rusia, la PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru România a strâns opt selecții și două goluri. A marcat chiar la debutul pentru națională, într-o victorie cu Iugoslavia.

După retragere, a intrat în antrenorat și a lucrat în ligile inferioare din Grecia, dar și la echipa secundă a lui Olympiacos. De asemenea, a ocupat funcția de scouter la FC Voluntari.