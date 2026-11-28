După o serie dezolantă de patru meciuri fără victorie, FCSB a avut o partidă în care emoțiile, în privința câștigării punctelor, au fost minime. Pentru că Csikszereda, ultima clasată din Superliga noastră, e deja cu un picior în groapă.

Dacă adversara nu le-a pus mari probleme, dovadă și scorul de la pauză, FCSB – Csikszereda, 2-0, în schimb, condițiile meteo au fost crunte! Și au devenit principalul obstacol pentru ambele formații.

După un început blând de iarnă, cel puțin în Capitală, vremea s-a stricat, în București, începând cu această dimineață. Și, pe măsura trecerii orelor, temperatura a continuat să scadă. Drept urmare, la ora la care s-a fluierat startul meciului FCSB – Csikszereda, am avut cea mai mică temperatură de la începutul sezonului rece. Din cauza vântului extrem de puternic, temperatura resimțită, la ora partidei, a fost de -12 grade Celsius!

În aceste condiții, FCSB – Csikszereda s-a jucat în fața unor tribune cu foarte multe locuri goale, doar cei cu adevărat dedicați înfruntând gerul pentru a vedea o partidă nu tocmai atractivă din campionatul intern.