Sirianul Ammar Ramadan de la Dunajska Streda a fost fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB. Fotbalistul face ravagii la echipa din Slovacia, iar în acest sezon, a contribuit cu 13 goluri și 11 pase decisive.

Bogdan Apostu este cel care l-a propus pe Ammar Ramadan la FCSB, însă impresarul s-a declarat dezamăgit de declarațiile făcute în spațiul public de Gigi Becali în legătură cu pretențiile financiare ale celor de la Dunajska Streda și ale lui Ramadan.

Fără a-i pronunța numele lui Apostu, Becali a transmis că pentru a se realiza transferul, trebuie să îi plătească lui Apostu nu mai puțin de 350.000 de euro. Finanțatorul roș-albaștrilor refuză să plătească sume importante, iar mutarea a picat.

Apostu a dezvăluit că Gigi Becali ar fi vrut să plătească un milion de euro, sumă considerată de agent mult prea mică. Becali nu a fost de acord nici cu faptul că jucătorul își dorea mai mult de 400.000 de euro pe an.

”Eu am făcut o greșeală când am vorbit public despre Ramadan. A fost prima și ultima dată când am discutat despre un jucător, de asta nu o să divulg discuțiile private. Eu nu comentez ce spune domnul Becali, nu fac negocierile în presă, a fost ultima dată când am vorbit despre un jucător public. Eu pun o altă întrebare. Cât costa acest jucător dacă era jucător la FCSB și ar fi avut aceste cifre? E golgeter. Cât ar fi costat dacă era al FCSB-ului?

E irațional, un jucător cu cifrele astea nu poate costa un milion. Realitatea e puțin distorsionată. Jucătorul nu accepta sub nicio formă un contract pe un singur an. Din perspectiva jucătorului, același salariu ca acolo nu e motivant. De ce ar veni de la echipa de pe primul loc, având șanse să se califice în Champions League, la locul 8? El e străin, vede realitatea în clasamentul de astăzi, nu cunoaște istoria fotbalului românesc.

Cu tot respectul pentru Boutoutaou, dacă nu ai reușit cu un jucător, nu înseamnă că trebuie să-i stigmatizezi pe ceilalți. Nu se face afacerea, nu e niciun fel de problemă, nu se oprește fotbalul la FCSB și la Ramadan.

Eu am propus un jucător care are cele mai bune cifre din campionatele normale din Europa, nu mă refer aici la Barcelona, Real Madrid. Acum are 400.000 de euro pe an. Dunajska e un fel de Sepsi de la noi, a fost finanțată de Guvernul Maghiar, dar că ea e deținută de un om de afaceri din Ungaria foarte puternic”, a spus Bogdan Apostu la Digi Sport.