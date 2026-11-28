Eddy Gnahore a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, iar Gigi Becali l-a transferat cu surle și trâmbițe în vară.

La FCSB, Gnahore a jucat doar 378 de minute în cele 11 meciuri în care și-a făcut apariția și a marcat un singur gol, dar nu a reușit să îl convingă pe Gigi Becali prin prestațiile sale. Finanțatorul roș-albaștrilor l-a criticat pe francez după fiecare apariție, motiv pentru care fotbalistul transferat de la rivala Dinamo ar fi pe ”făraș” la FCSB.

Florentin Petre, fostul secund al lui Zeljko Kopic de la Dinamo, a explicat de ce nu a reușit Gnahore să se impună la FCSB. Fostul mijlocaș al lui Dinamo crede că Gnahore nu a fost lăsat să se acomodeze la gruparea roș-albastră.

”Este un jucător care, dacă știi cum să-l iei și cum să te faci plăcut în fața lui, îți dă randamentul maxim. El trebuia înțeles, trebuia lăsat să joace.

Pentru că toți jucătorii străini au altfel de personalitate și trebuie să-i înțelegi, să le dai minute să joace.

Eu, personal, dacă aș lua un jucător, oricare jucător, nu pot să-mi dau seama de randamentul lui dacă joacă cinci meciuri câte 10 sau 15 minute. Nu ai cum să faci lucrul ăsta! Trebuie să ai răbdare.

Își permite (n.r. Gigi Becali) să facă lucrurile astea, pentru că are 25-30 de jucători. Dar noi, de exemplu, la Dinamo, când am avut probleme cu accidentările, nu puteam să ne permitem să pierdem jucători, pentru că aveam nevoie de ei”, a spus Florentin Petre la Digi Sport.