FCSB a revenit în Ghencea pentru meciul cu Csikszereda, dar întoarcerea pe stadionul pe care echipa lui Gigi Becali a scris istorie nu a fost de bun augur.

Sub 1.000 de fani la meciul lui FCSB

Rezultatele slabe ale roș-albaștrilor și temperaturile extrem de scăzute i-au făcut pe suporteri să rămână acasă la meciul favoritei.

Doar câteva sute de suporteri au mers în Ghencea pentru a urmări partida, un record negativ înregistrat la meciurile roș-albaștrilor în acest sezon.

FCSB conduce la pauza meciului după ce Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 39, iar Denis Drăguș a dublat avantajul roș-albaștrilor pe finalul primei reprize.

În cazul unui succes în Ghencea, echipa patronată de Gigi Becali urcă pe locul 7 în clasament, cu 25 de puncte, la trei puncte în urma Corvinului, echipa aflată pe ultima poziție de play-off.