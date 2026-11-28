Chiar dacă FCSB a intrat în avantaj la pauză (2-0), Laurențiu Reghecampf a efectuat două schimbări după primele 45 de minute de joc.
FCSB, două schimbări la pauză cu Csikszereda
Reghecampf l-a înlocuit pe David Miculescu cu Juri Cisotti, respectiv pe Joao Paulo cu Ofri Arad.
Decizia tehnicianului poate fi explicată, în principal, în două moduri. Fie antrenorul roș-albaștrilor a vrut să își rotească jucătorii, în condițiile în care pentru ei urmează meciul din Cupa României tot împotriva ciucanilor (1 decembrie, 20:00, tot acasă), fie a fost nevoit să se adapteze la o dorință a patronului Gigi Becali.
De asemenea, antrenorul Valentin Suciu a efectuat tot două modificări la pauză pentru Csikszereda: Horvath schimbat cu Tajti și Czekus înlocuit cu Szalay.
Echipele de start
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Joao Paulo, Stoian, Drăguș - Miculescu. Rezerve: Popa - Gnahore, Garita, Arad, Popescu, Avram, Batubinsika, Boutoutaou, Cisotti, Toma, Stancu, Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
- Csikszereda (4-1-4-1): Pap - Odor, Palmeș, Trif, Paszka - Csuros - Lima, Horvath, Nyitra, Czekus - Kukovec. Rezerve: Karacsony - Jebari, Hegedus, Magyar, Matche, Eppel, Stahl, Tajti, Stahl, Szalay, Tajti, Toth, Veres, Vukovic. Antrenor: Valentin Suciu.