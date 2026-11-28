Chiar dacă FCSB a intrat în avantaj la pauză (2-0), Laurențiu Reghecampf a efectuat două schimbări după primele 45 de minute de joc.

FCSB, două schimbări la pauză cu Csikszereda

Reghecampf l-a înlocuit pe David Miculescu cu Juri Cisotti, respectiv pe Joao Paulo cu Ofri Arad.

Decizia tehnicianului poate fi explicată, în principal, în două moduri. Fie antrenorul roș-albaștrilor a vrut să își rotească jucătorii, în condițiile în care pentru ei urmează meciul din Cupa României tot împotriva ciucanilor (1 decembrie, 20:00, tot acasă), fie a fost nevoit să se adapteze la o dorință a patronului Gigi Becali.

De asemenea, antrenorul Valentin Suciu a efectuat tot două modificări la pauză pentru Csikszereda: Horvath schimbat cu Tajti și Czekus înlocuit cu Szalay.

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