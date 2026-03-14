Claudiu Petrila (25 de ani) a semnat o bijuterie în derby-ul Rapid - Dinamo, duel contând pentru prima etapă a play-off-ului Superligii.
Petrila a dus scorul la 2-2, în minutul 67, primind balonul de la Elvir Koljic. Aripa stânga a șutat elegant din afara careului, nelăsându-i nicio șansă portarului Epassy.
În precedentele 28 de apariții din Superligă, în stagiunea curent, Claudiu Petrila mai reușise trei goluri și nouă pase decisive.
Echipele de start din Rapid - Dinamo
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic