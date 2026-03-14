Prima repriză din derby-ul din Giulești s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, grație reușitelor lui Danny Armstrong (minutul 9) și Dina Grameni (minutul 38).

Florin Prunea, categoric după ce i-a văzut în Rapid - Dinamo: ”Nu pot să nu-i evidențiez”

După ce a urmărit prima repriză din main event-ul primei etape din play-off-ul Superligii României, Florin Prunea, fost internațional român, a evidențiat axul defensiv al ”câinilor”.

”Echilibrată repriza, mă așteptam la mai mult din partea Rapidului. Nu pot să nu evidențiez cuplul de fundași centrali de la Dinamo”, a spus Florin Prunea la televiziunea Digi Sport.

În centrul defensivei au fost titularizați de Zeljko Kopic, la Dinamo, Matteo Duțu și Nikita Stoioanov.

După ce s-au încheiat primele 45 de minute, Duțu a fost notat de portalul de specialitate FlashScore cu 6.7, în timp ce Stoioanov a fost punctat cu 6.1.

Echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic

Antrenor: Costel Gâlcă

Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu

Antrenor: Zeljko Kopic